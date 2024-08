Maxi giro di cocaina | arrestati in dieci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Apparentemente erano rispettabili imprenditori edili, in realtà erano dei pericolosi trafficanti di droga. L’organizzazione è stata sgominata ieri all’alba con l’operazione Take Away dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo, con la collaborazione del Nucleo cinofili di Pesaro e del Nucleo elicotteri di Pescara. In manette sono finite 10 persone di nazionalità albanese, marocchina e algerina, ritenute responsabili in concorso di traffico di sostanze stupefacenti, in particolaree marginalmente hashish. Altre otto persone, tra cui anche italiani, sono state invece denunciate a piede libero con le stesse accuse.