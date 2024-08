Macron va destituito Bufera senza precedenti sul presidente sinistra in subbuglio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 31 agosto 2024) La France insoumise (Lfi) ha presentato una proposta di risoluzione per avviare la procedura per la destituzione delfrancese Emmanuela causa dell'impasse politico derivato dalla mancata nomina di un nuovo premier. Ad annunciarlo è stata la capogruppo di Lfi all'Assemblea nazionale Mathilde Panot, spiegando che copia della risoluzione «è stata inviata oggi ai parlamentari per raccogliere le loro firme».   Su 'X', Panot ha scritto che «rifiuta di sottomettersi al voto del popolo, quindi dobbiamo destituirlo». Nella risoluzione si sottolinea che «il rifiuto delEmmanueldi nominare una premier indicata dalla coalizione che ha dominato le elezioni legislative» rappresenta «un casonella storia delle nostre due ultime Repubbliche».