L' ho vista e l' ho uccisa Sharon Verzeni la confessione del killer

(Di sabato 31 agosto 2024) L'ha accoltellata quattro volte. Ha seppellito l'arma del delitto sulle rive del fiume Adda e lanciato vestiti e scarpe usate per compiere l'omicidio in un sacco di plastica dentro l'acqua. È durata 30 giorni quella che i carabinieri di Bergamo definiscono la «lunga fuga» del presuntodi, la 33ennein una traversa di via Castegnate a Terno d'Isola la notte fra il 29 e il 30 luglio. Alle 4.30 di ieri i militari hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto disposto dal pm Emanuele Marchisio, nei confronti di Moussa Sangare, 31enne italiano di origini africane, accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Dopo un interrogatorio durato ore in caserma, assistito dall'avvocato Giacomo Maj, ha confessato. Ora si trova in carcere a Bergamo. Per i pm potrebbe commettere altri reati, fuggire od occultare le prove.