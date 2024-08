Le pagelle Bartolomei leader taglia e cuce Cisco l’esordio è brillante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) GEMELLO 7 dopo la prima uscita comunque da ricordare, il debutto il casa è ampiamente positivo: allo scadere del primo tempo con un doppio intervento salva la sua porta dalle conclusioni di Rao e Antenucci. GIUNTI 6,5 Formisano lo sceglie in una posizione anomale, nel pacchetto arretrato. Si applica con attenzione, non sbanda mai. Anzi, la via è retta. ANGELLA 6,5 guida con sicurezza un pacchetto arretrato ritoccato ancora una volta. Dà esperienza e solidità. AMORAN 6,5 partita attenta, una bella chiusura alla mezzora del primo tempo che ha tolto le castagne dal fuoco alla retroguardia biancorossa.7 appena arrivato trova una maglia dal primo minuto sulla fascia destra e si presenta con una discesa veemente che lascia ben sperare. Mette lo zampino sul gol del vantaggio. Al 36’ va al tiro, deviato in angolo. Gamba lunga e visione di gioco. Innesto di qualità.