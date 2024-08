Il Pd toscano aderisce Basta discriminazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Crescono le adesioni, ma anche le critiche al Toscana Pride in programma tra una settimana a Lucca. Il segretario del Pd regionale, Emiliano Fossi, ieri ha annunciato l’adesione del partito alla manifestazione: "Anche quest’anno aderiamo con orgoglio al Toscana Pride. In un periodo storico in cui i diritti civili vengono costantemente messi in discussione, dalla destra al Governo e in vari Stati del mondo, la nostra adesione vuole essere un segnale chiaro e forte: come Pd Toscana siamo al fianco di chi lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza e sosteniamo tutte quelle iniziative che mirano a costruire una società più giusta e inclusiva".