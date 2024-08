Grottaminarda | maltratta la convivente davanti ai figli minori

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 31 agosto 2024). Per l’indagato scatta il divieto di avvicinamento e divieto di dimora nel comume di Ariano Irpino A seguito di una mirata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, nella giornata odierna, militari della Stazione Carabinieri di(AV) hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa ed ai luoghi dalla stessa frequentati. Notificato anche il divieto di dimora nel comune di Ariano Irpino. Ad emettere il provvedimento cautelare il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento. A darne notizia una comunicazione della Procura di Benevento giunta ieri in redazione.