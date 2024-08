Grosso L’obiettivo è la continuità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) di Lorenzo Longhi SASSUOLO Ciò che il Sassuolo sta sperimentando in queste settimane, la Cremonese – avversaria dei neroverdi questa sera al Mapei per la quarta giornata di campionato – lo ha vissuto un anno fa, quando dovette ripartire dalla B dopo la retrocessione e le aspettative di un immediato rimbalzo in A, nonostante venisse da una sola stagione in massima divisione. Alla vigilia della sfida, ieri Fabioha ripreso in mano la storia per leggere un presente nel quale, dai neroverdi, tutti si attendono di stare lassù: "La Cremonese è arrivata a un soffio dalla promozione pochi mesi fa, ha tentato di risalire facendo molti investimenti e anche quest’anno ha interpreti forti per provarci. Noi siamo ancora nel tourbillon di ciò che è conseguito dalla retrocessione, ma abbiamo le qualità per controbattere, con lo spirito di squadra che stiamo provando a costruire.