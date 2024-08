F1 doppietta Mercedes in FP3 a Monza Leclerc 3 grande incertezza sul giro secco verso la qualifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024)comincia allail sabato die firma una significativanella terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2024, valevole come sedicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Le Frecce d’Argento hanno avuto la meglio nella simulazione dicon gomme soft, ma i distacchi tra i top team sono minimi e si preannuncia una battaglia serrata nel pomeriggio per la pole position. Lewis Hamilton ha siglato il crono di riferimento in 1’20?117 rifilando 93 millesimi al compagno di squadra George Russell, mentre la Ferrari si è inserita in terza posizione con Charlesa 109 millesimi dalla vetta. Il monegasco della Rossa ha messo in mostra però un potenziale davvero notevole, dimostrandosi competitivo anche con pneumatici usati al terzo o quarto tentativo di time-attack.