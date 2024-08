Dal 16 settembre in Toscana il nuovo servizio 116117 per bisogni sanitari non urgenti

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 31 agosto 2024) Regione al lavoro per tutto agosto per lanciare dailnumero e(leggi: uno uno sei uno uno sette): un numero unico europeo per chiamare la guardia medica (o meglio ildi continuità  assistenziale), un numero gratuito raggiungibile nel giro di pochi mesi dall’interaattraverso fisso o cellulare e una centrale unica per le cure non. Il 16saranno il territorio della città metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia a tenere l’a battesimo e il 6partirà la campagna di comunicazione che accompagnerà questo importante passaggio. Dal 21 ottobre il numero entrerà in funzione anche nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena per poi essere attivo dal 18 novembre pure nelle province di Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa.