Barcellona-Valladolid oggi in tv Liga 2024 2025 | orario canale e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) La quarta giornata dellamandain scena, sfida in programma alle ore 17:00. I blaugrana di Hansi Flick cercano un’altra vittoria per rimanere l’unica squadra a punteggio pieno in classifica, dopo aver curiosamente vinto i primi tre impegni di campionato sempre con il punteggio di 2-1. Attenzione comunque al, che al di là della più che preventivabile sconfitta con il Real Madrid ha già raccolto quattro punti in questo avvio di stagione. Di seguito tutte le informazioni necessarie per seguire la partita al meglio.in tv,La sfida tra, con calcio d’inizio alle ore 17:00 all’Estadio Olimpico, sarà visibile inesclusiva su Dazn.