Addio al dottor Ettore Eduardo Cantilena Una vita nella Cardiologia

(Di sabato 31 agosto 2024) Pistoia, 31 agosto 2024 – L’a un medico d’altri tempi. Si terrà questo pomeriggio, a partire dalle 15chiesa della Misericordia in via del Can Bianco a Pistoia, il funerale di, capitano medico capoguardia della Misericordia scomparso ieri dopo lunga malattia all’età di 86 anni. Originario di Minori sulla costiera amalfitana, cresciutocapitale, pistoiese da unaper amore di Laura Galligani, professoressa di matematica alle scuole «Betti» venuta a mancare nel 2015. Cardiologo conosciuto e stimato, lascia il figlio Edoardo, specialista in Medicina dello Sport e Posturologia, medico di Estra e Pistoiese nonché della Nazionale azzurra di ciclismo, gli adorati nipoti Filippo e Matilde, la nuora Alessandra, i fratelli Gaetano e Clara, con quest’ultima che l’ha amorevolmente assistito durante i giorni difficili della malattia.