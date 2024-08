Venezia 81 | Disclaimer conferenza con Alfonso Cuarón Cate Blanchett e Kevin Kline

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 30 agosto 2024) Alla Mostra del Cinema di2024di presentazione della miniserie tv– La vita perfetta, con il registae gli attori: ecco cosa hanno raccontato– La vita perfetta è la nuova miniserie thriller scritta e diretta da, in uscita su Apple Tv+ il prossimo 11 ottobre. Allastampa della Mostra del Cinema di2024, dove è stata presentata fuori concorso, ad accompagnare il regista messicano anche gli interpreti, la prima domanda riguarda il romanzo: perché hai pensato valesse la pena fare una serie piuttosto che un film? A.: «Quando ho letto il romanzo ho immediatamente pensato ad un film, ma al tempo non avrei saputo come girarlo, non avrei saputo che forma dargli.