Us Open 2024 Alcaraz | Forse dovevo riposare di più dopo Parigi non cerco alibi

(Di venerdì 30 agosto 2024) “Prima di tutto voglio sottolineare che Van de Zandschulp ha giocato molto bene. Mi aspettavo che mi concedesse più punti ma non è successo. Non sono stato in grado di alzare il mio livello. Non avevo un buon feeling con la palla e ho commesso molti errori. Ho giocato molto di recente con il Roland Garros e Wimbledon, dove ho vinto, e all’Olimpiade, dove ho preso l’argento. Mi sono preso una pausai Giochi e ho pensato che fosse sufficiente. Ma probabilmente non è stato così,non avevo tanta energia come avevo immaginato. Ma non voglio usarlo come scusa. Ho giocato contro me stesso avevo molte emozioni che non riuscivo a controllare. Ho avuto alti e bassi, è stata come andare sulle montagne russe”. Queste le parole, in conferenza stampa, di Carlosla sconfitta nel secondo turno degli Uscon Van De Zandschulp.