Udinese-Como Runjaic | Fabregas gioca un calcio interessante vogliamo essere coraggiosi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) “Dobbiamo concentrarci sulla partita di domenica,portare sul campo tanta energia e provare a vincerla. Ilè una buona squadra, conosciamo i loro punti di forza.no un, con tanti uomini a centrocampo e passaggi corti”. Lo ha detto il tecnico dell’, Kostain conferenza stampa in vista della partita contro il. “mettere in campo quello che abbiamo preparato in settimana. Arrivare alla pausa per le nazionali con 7 punti sarebbe un grande risultato, ma non voglio pensarci troppo, l’obiettivo è vincere il più possibile ma dobbiamo continuare a lavorare intensamente – spiega–. È come quando un bambino muove i primi passi, magari sono barcollanti, poi acquisisce sicurezza; ecco noi dobbiamo pensare passo dopo passo restando coesi, se penseremo troppo in là, cadremo”.