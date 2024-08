Trattamenti di bellezza come prepararsi all’autunno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Durante le ferie estive l’esposizione al sole, all’umidità, al vento, alla sabbia e ad altri fattori esterni possono aver messo a dura prova la pelle e i capelli, disidratandoli e lasciandoli opachi e stressati. Anche le persone più disciplinate, poi, quando sono in vacanza, ogni tanto mettono da parte la propria consueta routine diper dedicarsi a momenti spensierati e divertenti fino a notte fonda. Niente paura, però: al rientro, con semplici passaggi, è possibile rimediare in modo semplice e naturale eal meglio in vista dell’autunno. Esfoliazione Dopo l’estate, la pelle può apparire più spessa e meno luminosa. Per ritrovare un incarnato radioso, è fondamentale esfoliare dolcemente, rimuovendo le cellule morte e favorendo il rinnovamento cellulare.