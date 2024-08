Sinner tutto da rifare | versione ribaltata

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 30 agosto 2024) Jannik, adesso va decisamente meglio: verdetto ribaltato,daccapo era la cosa più giusta. Nello scorso mese di giugno, erano circolate sui social e sul web delle immagini che, per forza di cose, avevano fatto parlare di sé. Non ci era voluto molto perché il popolo di Instagram e di X desse il via, alla luce di esse, ad una vera e propria polemica. Della quale in seguito, come spesso accade, si sono tutti dimenticati. Janniksi è “rifatto” il look (AnsaFoto) – Ilveggente.itSta di fatto che non era piaciuto a nessuno, o quasi, il modo in cui Jannikera stato rappresentato all’interno di Top Spin 2k25, il videogioco dedicato al tennis prodotto da Take-Two Interactive. Nonostante gli sforzi, la“ludica” del numero 1 del mondo non sembrava troppo fedele, in effetti, al reale aspetto fisico del campionissimo di San Candido.