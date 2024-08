Salcedo può lasciare l’Inter | richiesta da una squadra di Serie C!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024)è uno degli esuberi del, assieme a Correa, e può andare via nelle ultime ore del mercato. Sull’attaccante classe 2001 c’è unada parte di un club diC: lo riporta Di Marzio. ESUBERO – L’esperienza aldi Eddie, che pure ha segnato un gol in amichevole quest’estate con la Pergolettese, non può certo dirsi felice. Preso nell’estate del 2018 come giovane molto promettente, non solo non ha mai debuttato in primama anche i vari prestiti hanno avuto esito negativo. Pur essendo un attaccante, non è mai andato oltre i due gol a campionato. Dal 2019 al 2021 era al Verona, poi nel 2021-2022 allo Spezia, nel 2022-2023 a Bari e Genoa, nel 2023-2024 a Eldense in Spagna e Lecco. Nell’ultima stagioneè retrocesso inC e proprio lì può giocare.