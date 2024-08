Roma tassista rifiuta il passaggio a due ciechi Multato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 30 agosto 2024) A, unhato di trasportare due persone non vedenti all’aeroporto di Fiumicino, scatenando l’intervento della polizia locale. L’episodio si è verificato intorno alle 21:30, quando un uomo di 54 anni, alla guida di un taxi, ha negato la corsa a una coppia di non vedenti, motivando il rifiuto con la presenza del cane guida che li accompagnava. La donna di 47 anni e l’uomo di 39 anni si trovavano in evidente difficoltà e avevano bisogno di un taxi per tornare a casa.Leggi anche: Incendio a: fumo e cenere raggiungono il centro città Una pattuglia della Squadra Vetture del Gpit, impegnata nei controlli di routine presso lo scalono, ha notato la situazione e si è subito attivata. Gli agenti hanno fermato ile, dopo aver effettuato i controlli necessari, hanno emesso una sanzione di circa 2.700 euro.