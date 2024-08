Putin vola in Mongolia e sfida la Corte dell' Aia rischia l' arresto?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 30 agosto 2024)davvero l'Vladimiratteso da una visita ufficiale in? L'Ucraina ha chiesto al Paese asiatico di arrestare il presidente russo non appena martedì prossimo metterà piede nel Paese. Si tratta del primo viaggio diin un Paese membropenale internazionale (Cpi) che ha emesso un mandato di cattura per il leader russo per la deportazione illegale di bambini ucraini nel marzo 2023. «La parte ucraina spera che il governosia consapevole del fatto che Vladimirè un criminale di guerra», ha affermato il ministero degli esteri ucraino, aggiungendo «l'invito alle autorità mongole a eseguire il mandato di cattura internazionale vincolante». LaPenale Internazionale, da parte sua, ha chiesto alladi cooperare con quellae di arrestare il presidente russo.