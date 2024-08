Parma Pecchia | Napoli bell’esame

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 30 agosto 2024) In vista del match contro il, il tecnico delFabioha parlato ai canali ufficiali del club: “Con che spirito arriviamo alla partita di sabato? Il concetto di anima leggera deve essere il nostro timbro; siamo all’inizio della stagione e dobbiamo continuare, affrontando il campionato sempre con lo stesso spirito. Sabato sarà una sfida importante: giochiamo contro una squadra, come è accaduto con il Milan, molto forte, che qualche mese fa festeggiava lo scudetto. Quattordici mesi fa questo gruppo ha vissuto delle emozioni straordinarie, so cosa vuol dire vincere uno scudetto a. Per affrontare questo tipo di squadra, l’ambiente tutto e lo stadio ‘San Paolo-Maradona’, la squadra dovrà offrire una prestazione all’altezza di un ambiente fenomenale. E dobbiamo attaccare anche noi, come loro, in modo intelligente”. Questo è ancora una volta un