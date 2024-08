Nhl piange Gaudreau stella di Columbus investita e uccisa

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

Johnny, 31enne dei Blue Jackets nella National Hockey League, è morto con il fratello Matthew, 29 anni. I due giovani erano in bicicletta in New Jersey quando sono stati travolti da un'auto, come ha reso noto la polizia dello stato. La vettura, una Jeep Grand Cherokee, ha travolto i due