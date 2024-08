MotoGP scatta il weekend di Aragon Bagnaia lancia la sfida ai padroni di casa Martin e Marquez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dopo una settimana di pausa, torna ufficialmente il Mondiale di2024. Si correrà, infatti, il rientrante Gran Premio di, dodicesimo appuntamento della stagione, sul tracciato denominato MotorLand di Alcaniz, e ci attende una tre-giorni di capitale importanza per l’intero campionato, dato che si avvicina sempre più la lunga trasferta asiatica. Dopo una stagione di assenza dal calendario, la pista spagnola torna alla ribalta (anche se non è oggettivamente una delle preferite da parte dei piloti) con una gara che metterà in palio 37 punti totali (12 della Sprint Race e 25 della gara domenicale) di capitale importanza per quanto riguarda la corsa verso il titolo. Dopo ildel Red Bull Ring vediamo una classifica di nuovo rivoluzionata.