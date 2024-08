MotoGP oggi GP Aragon 2024 | orari prove libere programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024), venerdì 30 agosto, primo giorno didel GP d’, dodicesimo appuntamento del Motomondiale. Sulla pista spagnola, i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per ottenere un riscontro adeguato e funzionale nella prosecuzione del week end. Un circuito molto particolare, con zone di grande accelerazione, mixate a tratti guidati piuttosto lenti. LA DIRETTA LIVE DELLEDIALLE 10.45 E 15.00 Disegnato dal famoso architetto Herman Tilke, il circuito è stato inaugurato nel 2010 e da allora ha ospitato il Mondiale ininterrottamente fino al 2022. Reintrodotto in calendario quest’anno, il tracciato ospiterà la quindicesima edizione. Negli ultimi due appuntamenti disputati al MotorLand è stata Ducati a trionfare portando a quota 3 il numero di successi finora ottenuti dalla scuderia di Borgo Panigale.