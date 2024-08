Moto3 David Alonso parte subito forte ad Aragon e chiude al comando le PL lontani gli italiani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il solitoha chiuso alla sessione di prove libere iniziale del Gran Premio di, dodicesimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul rientrante tracciato denominato MotorLand di Alcaniz (Spagna) abbiamo assistito ad un turno lineare con un meteo impeccabile che ha permesso ai piloti della classe più leggera di iniziare i propri lavori in pista. Il tempo di riferimento, tanto per cambiare, lo ha fissato il colombiano del team CFMoto Aspar in 1:59.863 con 56 millesimi di margine sullo spagnolo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) che aveva condotto tutto il turno fino alla bandiera a scacchi. Terzo un altro padrone di casa,Almansa (Honda Snipers), a 261 millesimi, mentre è quarto l’ennesimo iberico, Daniel Holgado (Gas Gas Tech3) a 324.