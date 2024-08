LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa-American Magic a rischio per il poco vento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADANNI IMPORTANTI PER NEW ZEALAND: “NON SAPPIAMO QUANDO TORNEREMO A GAREGGIARE” 15.01 Alinghi taglia il traguardo con un ritardo di 2’58”. 15.01 Adesso Alinghi sta viaggiando a quasi 33 nodi, segnale che ilè tornato a salire di intensità. 14.58taglia il traguardo e vince una regata complicata. 14.58 15 minuti e 27 secondi di ritardo per Alinghi al gate 3. Potrebbe essere un record 14.57 Entrambe le barche si sono rialzate sui foil. 14.57 Alinghi sta arrivando solo ora al gate 3invece ha quasi completato il secondo ed ultimo lato di poppa. 14.56 Penalità per Alinghi, uscita dal boundary. 14.55 Se le condizioni diresteranno queste, non si potrà disputare. 14.54 Da regolamento la regata deve completarsi entro 45 minuti dalla partenza, che è avvenuta alle 14.27. 14.