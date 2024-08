LIVE Inter-Atalanta 2-0 | mamma mia Barella! Rete stupenda

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024)è il match valido per la terza giornata di Serie A 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida l’allenata da Gian Piero Gasperini. Il fischio d’inizio è previsto alle 20.45, si gioca allo stadio “San Siro” di Milano.2-0 – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 14? SOMMER RISPONDE PRESENTE! Tiro improvviso di Zappacosta, grandissima parata d’istinto di Sommer. Poigui spara in curva sulla ribattuta.si coordina col sinistro e trova una volée meravigliosa, che Carnesecchi non riesce a respingere. Che gol stupendo!!! 10? GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL MERAVIGLIOSOOOOOOOOOO DI!!!!!!!! RADDOPPIO7? BOMBA CALHANOGLU! Punizione potentissima di Calhanoglu, bravissimo Carnesecchi a respingere.