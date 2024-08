LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | record del mondo nei 5000 metri T11 inizia la finale di Arjola Dedaj

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.30 A breve inizierà ladi salto in lungo femminile T11. Questa la start list: 1 2608 COLMENARES Rosibel VEN T11 4.27 4.27 2 2011 COPPOLA MOLINA Rosario Trinidad ARG T11 4.46 4.34 3 2614 VARGAS RUIZ Franyeli Nataly VEN T11 4.44 4.44 4 2083 SILVA SPOLADORE Lorena BRA T11 5.00 4.95 5 2200 GARCIA FALAGAN Alba ESP T11 4.82 4.79 6 2067 de OIRA CORREA Alice BRA T11 4.72 4.72 7 2596 MIRZAYOROVA Asila UZB T11 5.24 5.18 8 2009 CASSE Sofia Valentina ARG T11 4.55 4.55 9 2220 BOULAGHLEM Delya FRA T11 4.53 4.53 10 2142 ZHOU Guohua CHN T11 5.11 4.8211 2323ITA T11 4.68 4.51 10.28 17.26 per Kurbanova! L’uzbeka, atleta di categoria F54, si migliora con l’ultimo lancio confermandosi provvisoriamente in testa alla classifica. 10.26 Si migliora ancora Kurbanova che al secondo lancio ha realizzato 17.01.