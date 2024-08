La Ferrari spera di eliminare il bouncing | così da Monza parte la caccia al titolo Costruttori Le parole di Vasseur Leclerc e Sainz

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) C’è unaper far sognare i tifosi, prima di chiudere al meglio la stagione con gli appuntamenti fuori dall’Europa. Nello scoppiettante GP d’Italia ladi recitare un ruolo da protagonista: Charlese Carlosvogliono stupire, stesso obiettivo del team principal Frédéric. Ne hanno parlato in un incontro alla sola stampa italiana nel pomeriggio di giovedì, nell’evento andato di scena al motorhome. Al centro della discussione anche l’importante pacchetto aggiornamenti, l’ultimo di stagione, che verrà portato dalla Rossa di Maranello per il finale di Mondiale. Quello per cui il team si dice convinto di poter recuperare il terreno perduto nei confronti di Red Bull e McLaren,da battersela fino in fondo per il campionato(Red Bull 434, McLaren 404,370 i punti al momento).