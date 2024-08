Inter-Atalanta 4-0 pagelle | Thuram e Barella spaziali 9! Inzaghi 10

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’vince contro l’e dà spettacolo a San Siro vincendo con un netto 4-0. Marcuse Nicolòsono, da 9! Simonedisegna un’opera d’arte, ledella gara. YANN SOMMER 6.5 – Fa una parata sensazionale nel primo tempo su Zappacosta: preso in controtempo con un colpo di reni arriva comunque sul pallone ed evita il 2-1 momentaneo.– DIFESA BENJAMIN PAVARD 7 – Sulla fascia destra è un pericolo costante ed è decisivo in entrambi i gol del primo tempo. Da un suo inserimento e successivo appoggio di tacco nasce l’azione della rete di, poi il colpo di testa per il tiro al volo di