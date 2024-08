Improvvisa e violentissima bomba d’acqua su Formia | danni e allagamenti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Allerta Gialla Emessa dalla Protezione Civile Poche ore prima dell’evento, la Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio aveva emesso un’allerta gialla, avvertendo di possibili “precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale” su tutto il Lazio. Nonostante le previsioni, la forza del maltempo che si è abbattuto sunel pomeriggio di ieri ha colto molti di sorpresa. Fenomeno Meteo Improvviso e Violento C’è chi ha descritto l’evento come una tromba d’aria, altri come un downburst – due fenomeni meteorologici diversi per cause e propagazione – mentre altri ancora l’hanno semplicemente definita una “tempesta”. Quello che è certo è che, a partire dalle 16.30 circa, una pioggia copiosa accompagnata da un vento fortissimo ha colpito la città, causando panico tra la popolazione e qualche danno significativo.