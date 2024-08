Fiumicino proseguono i lavori al cantiere del PalaFersini

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto 2024 – Il sindaco Mario Baccini ha effettuato un sopralluogo presso ildeldi Viale Danubio, dove sono in corso idi ristrutturazione ed ampliamento del centro sportivo polifunzionale. Durante la visita, il Primo cittadino ha potuto constatare che iprocedono regolarmente, rispettando il cronoprogramma esecutivo, nonostante una breve pausa estiva di circa 10 giorni. La prossima settimana è previsto l’inizio delle operazioni di sostituzione della struttura portante della copertura, un intervento migliorativo non originariamente incluso nel progetto, ma reso necessario dalla scoperta, in corso d’opera, di travi ammalorate.