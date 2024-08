Fitto indicato dal governo come commissario Ue  E intanto solita fuffa dal vertice di maggioranza

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dopo unda cui, per il momento, emerge ben poco di sostanziale, la prima certezza di giornata arriva all’inizio del Consiglio dei ministri. Ilitaliano indica il ministro per gli Affari europei, RaffaeleUe. Ad annunciarlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La presidente ha fatto sapere che comunicherà oggi stesso a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, il nome di: “Chiedo a tutti di rivolgere un applauso e un grande in bocca al lupo a Raffaele, che avrà davanti un compito estremamente complesso e allo stesso tempo entusiasmante”, ha detto Meloni. La scelta è stata definita dalla stessa presidente“dolorosa per me, credo anche per lui, e per il, ma è una scelta necessaria”.