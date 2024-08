F1 Charles Leclerc | Giornata positiva le prestazioni sono buone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Iniziato uno dei weekend più importanti dell’anno per la Ferrari. Si disputa infatti domenica il Gran Premio d’Italia di F1 a Monza e ovviamente la casa di Maranello vuole esaltare i suoi tantissimi tifosi. Oggi, nelle prime prove libere,, l’uomo di punta del Cavallino rampante, ha trovato un’eccellente seconda piazza, mentre è sceso in quinta nelle FP2, mostrando però un ottimo passo. Le parole del monegasco: “Nel complesso è stata unaabbastanza. Le nostre, guidare la macchina è stato piacevole e gli aggiornamenti che abbiamo apportato alla vettura funzionano come previsto. Quello su cui ci dobbiamo concentrare è il bilanciamento della vettura, perché c’è ancora un certo margine di miglioramento da questo punto di vista”.