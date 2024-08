Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 30 agosto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ilin Serie A si chiuderà il prossimo 30. Qui ci sonolee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA Tutto è bene quel che finisce bene: c’è finalmente la fumata bianca per l’approdo di Tomas Palacios all’. I due club argentini, da cui proviene il difensore classe 2003, hanno individuato l’accordo, lasciandolo così libero di vestire nerazzurro. Buone notizie anche sul fronte rinnovi, con Denzel Dumfries sempre più vicino alla firma.