Borrell | aumenta addestramento a Kiev

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 30 agosto 2024) 21.55 "La missione Ue ha raggiunto il target di 60 mila soldati ucraini da addestrare.Ne saranno addestrati altri 15 mila" Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per gli Affari Esteri,, al Consiglio informale della Difesa, riferendosi all'Ucraina. Ha poi precisato che al momento sull'invio di addestratori aperò "non c'è accordo". A proposito dei limiti all'uso delle armi in territorio russo, ha detto:"E' ridicolo sostenere che permettere di colpire obiettivi in territori russi vuol dire essere in guerra con Mosca".