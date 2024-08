Angelina Jolie e la verità sulla storia d’amore con Akala

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 30 agosto 2024) Nessuna nuovaper. Nell’ultimo periodo si è parlato a lungo di una presunta love story tra la diva di Hollywood e il rapper, poeta e attivistama in realtà i due sono solo buoni amici. A farlo sapere fonti vicine all’attrice che, dopo il burrascoso divorzio da Brad Pitt, non è riuscita più ad innamorarsi. Da quasi dieci anni la star è single, completamente dedita al lavoro e ai figli. Ancora provata dalla dolorosa delusione sentimentale con il collega, per ora non c’è posto per qualcun altro nel cuore della. Spazio invece all’amicizia: in(vero nome Kingslee James McLean Daley)ha trovato il sostegno di cui aveva bisogno e soprattutto qualcuno con cui condividere le stesse passioni.