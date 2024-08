A luglio cresce l' occupazione | +56 mila lavoratori Scendono i disoccupati

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 30 agosto 2024) Nel mese diin Italia è cresciuta l'del + 0,2 per cento, che in termini assoluti si traduce in +56in più. Lo rivela l'Istat, nel consueto report mensile sul mercato del lavoro del nostro paese. Secondo i dati pubblicati oggi 30 agosto, l'aumenta per le donne, gli autonomi e per tutte le classi d'età, a eccezione della fascia che va dai 25 ai 34 anni, dove si registra invece un calo. A scendere, invece, è anche l'tra idipendenti. Il tasso di, in totale, sale però al 62,3 per cento. Confrontando l'ultimo trimestre (maggio-) l'Istat osserva un aumento delle persone occupate rispetto al precedente (febbraio-aprile) di 0,3 per cento, pari a +83unità.