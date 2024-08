Vivi danzando | a Fiumicino l’evento-flash mob dedicato alla danza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 agosto 2024), 30 agosto 2024 – La scuola diYlenia Centra Studio, in collaborazione con il Mc Donald’s di, organizzano per la giornata di mercoledì 4 settembre,‘’’’-Mob la. La manifestazione si svolgerà in due parti e vedrà la partecipazione del maestro albanese, Ilir Shaqiri, ex ballerino professionista della più famosa scuola ditalent show ‘’Amici’’. Chi è Ilir Shaqiri Ilir Shaqiri,inizia la sua carriera come primo ballerino del teatro dell’Opera di Tirana,in celebri produzioni come ‘’Lo Schiaccianoci’’,’’Giselle’’ e ‘’Lola’’. Successivamente decide di portare l’arte nel nostro Paese dove prenderà parte a numerosi programmi televisivi. Il vero successo arriva nel 2001 quando entra a far parte come ballerino professionista di ‘’Amici’’.