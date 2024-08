Us Open | Lorenzo Musetti vola al terzo turno Berrettini ko contro Fritz

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) New York, 29 agosto 2024 – Gli UScontinuano a sorridere a, che approda aldell’ultimo slam stagionale dopo una battaglia al cardiopalmail serbo Miomir Kecmanovic. Un match di 5 set, spalmati su ben 4 ore di gioco, concluso per 3-6 6-4 6-4 2-6 7-5. Tuttavia il carrarese non ha brillato: a fronte di 51 vincenti, ha commesso 43 errori non forzati. Kecmanovic si è imposto in particolare nel gioco a rete, vincendo il 76% dei puntiil 52% di. L’azzurro ha però retto meglio nei momenti di tensione, riuscendo ad annullare due match point e approdando quindi al prossimo, dove incontrerà lo statunitense Brandon Nakashima. Si infrange invece la corsa di Matteo, sconfitto dal numero 12 del mondo Taylorper 6-3 7-6 6-1.