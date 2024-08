Telegram Commissione Europea apre indagine per violazioni Durov resta in Francia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 agosto 2024 – Laha aperto un’nei confronti diper possibilidel Digital Services Act (Dsa), ovvero il codice di regole digitali dell’Ue. L’accusa al social network fondato da Pavelè quella di avere sottostimato la sua base di utenti per sfuggire alle normative più severe rivolte alle grandi piattaforme online. La notizia è stata pubblicata in mattinata nella prima pagina del Financial Times. L’I funzionari dellastanno indagando su. Il social network, fondato nekl 2013 dai fratelli Nikolaj e Pavel, avrebbe infatti sottostimato il numero dei propri utenti per evitare normative più severe da parte dell’Ue.