Stefano De Martino vuole L' Eredità ma aveva già rifiutato | scoop!

(Di giovedì 29 agosto 2024)Decontinua la sua scalata nel mondo dell'intrattenimento televisivo e non nasconde le sue ambizioni. Con l'arrivo su Rai1 alla conduzione di Affari Tuoi, che debutterà il 2 settembre 2024, ha dichiarato di avere in mente altri obiettivi ambiziosi, tra cui il noto game show preserale L'. In una recente intervista a FanPage, il conduttore ha rivelato la sua disponibilità a prendere il testimone da Amadeus anche per altri programmi. "Se andrà bene Affari Tuoi, diciamo che ci sono un altro paio di cose fatte da Amadeus in carriera che mi piacerebbe fare", ha detto De, aggiungendo: «A dirne una, penso a Lì, ma adesso c'è Liorni». Una dichiarazione che, senza dubbio, fa discutere, visto che Marco Liorni è l'attuale conduttore di L'e tornerà sul piccolo schermo il 3 novembre prossimo.