Romelu Lukaku è un nuovo giocatore del Napoli | l’annuncio di De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ ufficiale:è undel. L’attaccante belga, ex Chelsea, è stato accolto nella squadra partenopea con un caloroso “Benvenuto” pubblicato su X (precedentemente noto come Twitter) dal presidente del, Aurelio Deha messo fine a settimane di speculazioni e trattative che hanno vistolegato a vari club europei prima di trovare la sua nuova casa al. L’acquisto dirappresenta un colpo di mercato significativo per il, che aggiunge alla propria rosa uno dei centravanti più prolifici del calcio mondiale. Con la sua fisicità, velocità e fiuto del gol,è destinato a diventare una figura centrale nell’attacco azzurro, portando esperienza internazionale e una presenza imponente in area di rigore.