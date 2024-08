Riassunto | Mentre i Cio menzionano i problemi del cloud Lenovo offre una nuova suite di servizi per progetti cloud ibridi veloci su misura

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 29 agosto 2024) Idi consulenza per ilibridosemplificano i piani riguardanti ilabbreviando i tempi necessari per creare valore MORRISVILLE, North Carolina–(BUSINESS WIRE)–(HKSE: 992) (ADR: LNVGY), un’importantissima realtà globale nel settore della tecnologia,di consulenza per ilibrido per consentire alle aziende di semplificare ie creare piani pronti per l’attuazione, a prova di futuro in appena sei settimane.utilizza quattro decenni di esperienza nell’assistere i Cio di tutto il mondo a far fronte alle complessità del, compreso quello ibrido, rispondendo anche alle necessità associate all’emergere di carichi di lavoro relativi all’IA.