Ostaggio liberatoper 40 giorni tenuto in ospedale Gaza sud

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) L'liberato duefa dall'Idf, Qaid Farhan al Qadi, è statoprigioniero per circa 40in undi Khan Younis, nel sud di, insieme con Aryeh Zalmanovich, 86 anni, rapito nel kibbutz di Nir Oz e morto per non aver ricevuto cibo né medicine. Lo ha riferito alla tv Kan il figlio di Zalmanovich dopo aver parlato con Farhan che gli ha raccontato i dettagli della prigionia. Gli ospedali del sud diall'inizio della guerra non erano sotto la pressione dell'Idf che si trovava nel nord della Striscia e evidentemente, fanno notare i media israeliani, sono stati usati a lungo per tenere gli ostaggi. Boaz, il figlio di Aryeh Zalmanovich ha detto in un'intervista alla tv Kan che "i padre è stato innel sud della Striscia dicon Farhan per tutto il tempo della prigionia, circa 40".