Napoli insiste per Ebimbe Manna studia una nuova formula

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ilnon molladell’Eintracht Francoforte.unaper convincere i tedeschi. Conte lo vuole per la fascia destra. Ilnon si arrende nella corsa a Eric Junior Dina. Nonostante il primo “no” dell’Eintracht Francoforte, il club azzurro continua a lavorare per l’esterno francese. Secondo il Corriere dello Sport, il direttore sportivoha presentato un’offerta iniziale: prestito gratuito con diritto di riscatto a 12 milioni, trasformabile in obbligo a determinate condizioni. L’Eintracht, per ora, resiste. Ma ilnon molla la presa su quello che sembra essere il pupillo di Conte per la fascia destra.