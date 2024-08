MotoGP Takaaki Nakagami diventa collaudatore Honda e Somkiat Chantra sale al suo posto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un altro tassello della line-up piloti del Mondiale di2025 va a posizionarsi. Subito dopo aver rivelato chesarebbetodellaa partire dal prossimo campionato, il team Idemitsu LCR ha annunciato il nome del sostituto del pilota nipponico in vista del 2025. Si rimane sempre in territorio asiatico, ma andando a scrivere una pagina di storia del Motomondiale. Sarà , infatti,a prendere la moto marchiata Idemitsu LCR nella prossima stagione,ndo il primo pilota thailandese della storia della. In un mondo sempre più globale, si va ulteriormente ad ampliare anche questa statistica. Il compagno di team sarà il confermato Johann Zarco, dato che il francese ha ancora un anno di contratto con il team.