Milan sorteggio Champions League | contro chi può giocare la squadra di Fonseca?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 29 agosto 2024), nella giornata di giovedì 29 agosto si terrà ildella: le possibili avversarie delladiReal Madrid, PSG, Manchester City? Quale di queste big saranno le avversarie deldi Paulo? Andiamo a scoprirlo insieme. La giornata di giovedì 29 agosto sarà molto importante per i tifosi rossoneri, visto che alle 18:00 si terranno i sorteggi della nuova. La competizione europea ha subito dei grandi cambiamenti e adesso non ci saranno più i vari gruppi, ma dei gironi unici con più squadre. Il club di via Aldo Rossi è riuscito a collocarsi nella seconda fascia. Ecco che allora, Leao e compagni dovranno affrontare due squadre di ogni fascia, per un totale di 8 partite (quattro partite in casa e quattro in trasferta). Non potranno esserci derby con le italiane.