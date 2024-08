McTominay un caloroso benvenuto a Napoli | l’arrivo del calciatore e le prime reazioni VIDEO

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 29 agosto 2024), pronto per la sua nuova avventura con il, è stato travolto dall’affetto dei tifosi alin città. Scottè praticamente un nuovo giocatore dele il suo arrivo in città non è passato inosservato. Il centrocampista scozzese è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi partenopei all’Aeroporto Internazionale di Capodichino. I sostenitori delhanno dimostrato tutta la loro passione e calore, travolgendocon manifestazioni di affetto e festeggiamenti. Nelche circola sui social media, si vede chiaramentesorridere e salutare i tifosi entusiasti mentre si dirige verso il minivan che lo ha trasportato verso il quartier generale del. L’atmosfera è di festa e grande aspettativa per il nuovo acquisto del club partenopeo.