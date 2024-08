L’Ue che fa le prediche l’Italia sul conflitto d’interessi fa ridere i polli

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 ago – Sulla storia d’amore trae Pfizer si sono scritte paginate di cronaca politica e soprattutto economica. In particolare il presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, non temiamo di esagerare nella forzatura, ci ha fatto quasi sexting, con Pfizer. Questione che, ovviamente, ha suscitato scandalo, al termine di una enormemente controversa “era Covid”, come qualcuno la chiama ormai da diverso tempo. E non parliamo nemmeno del Qatargate, altra dimostrazione di infinita trasparenza ed onestà delle istituzioni europee. Ora la solita Ue ha deciso di fare l’ennesima predica al. Il tema è comico solo a pronunciarlo: ilche “insegna” alsul: tutto vero Ebbene sì, è tutto vero. Per quanto possa sembrare incredibile.