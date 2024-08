Louis Vuitton Cup l’equipaggio di Luna Rossa per le regate di oggi | scelte le formazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024)è ormai prossima a scendere in acqua a Barcellona per la prima giornata dellaCup, il torneo che designerà chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Sta incominciando una nuova avventura per il sodalizio italiano nella competizione sportiva più antica del mondo e il cammino inizierà affrontando proprio la corazzata oceanica in un testa a testa che non metterà in palio punti per il round robin. Dopo il rovente scontro con i detentori della Vecchia Brocca, Team Prada Pirelli sarà impegnata nell’incrocio con i poco quotati francesi di Orient Express, dove potrà effettivamente conquistare un punto per la classifica generale.